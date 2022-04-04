Неосторожность кузбассовцев привела к пожару в жилом доме

В понедельник ночью, 4 апреля, в Селе Мохово в Беловском округе загорелся частный дом и хозяйственная постройка на улице Моховская. Сигнал в МЧС поступил в 2:44, на тушение огня направились восемь человек на двух автоцистернах.

– На момент прибытия горела открытым пламенем крыша жилого дома, а также веранда и небольшое строение на участке. В результате частично обгорела кровля хозпостройки, сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши, а также веранда на всей площади, – уточнили AVOKADO в ведомстве.

Ликвидировали пламя в 3:07. Общая площадь повреждений составила 59 квадратных метров. Предварительно установлено, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Обошлось без пострадавших.