Неосторожность кузбассовцев привела к пожару в жилом доме

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Минувшей ночью пожарные выехали на сигнал о горевшем доме в беловском селе. Оказалось, что огонь вспыхнул из-за неосторожности.

В понедельник ночью, 4 апреля, в Селе Мохово в Беловском округе загорелся частный дом и хозяйственная постройка на улице Моховская. Сигнал в МЧС поступил в 2:44, на тушение огня направились восемь человек на двух автоцистернах.

– На момент прибытия горела открытым пламенем крыша жилого дома, а также веранда и небольшое строение на участке. В результате частично обгорела кровля хозпостройки, сгорела и обрушилась деревянная обрешетка крыши, а также веранда на всей площади, – уточнили AVOKADO в ведомстве.

Ликвидировали пламя в 3:07. Общая площадь повреждений составила 59 квадратных метров. Предварительно установлено, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Обошлось без пострадавших.

Да!
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