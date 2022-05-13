Неосторожное обращение с огнем привело к серьезному пожару в кемеровском доме

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В кемеровском жилом доме произошел пожар, который быстро перекинулся на веранду, баню и даже забор. В результате пламя охватило площадь 186 "квадратов". В экстренных службах региона прокомментировали ЧП.

Накануне вечером в 15:31 очевидцы сообщили пожарным о возгорании в доме на улице 1-я Бутовская в Кемеровском городском округе. На тушение были направлены 23 человека на шести автоцистернах.

Выяснилось, что пламя охватило не только жилое строение, но и перекинулось на веранду, баню, забор.

В результате обгорели стены дома на всей площади, полностью сгорела крыша, веранда, баня и забор, строительный мусор. Общая площадь возгорания составила 186 "квадратов", прокомментировали AVOKADO в ГУ МЧС по Кузбассу.

Ликвидировать пожар удалось через полчаса в 16:00. Обошлось без пострадавших. Предварительно, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

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