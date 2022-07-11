Неосторожное ныряние поставило под угрозу жизнь 14-летнего кузбассовца

Как рассказали журналисту AVOKADO в пресс-службе кузбасского ГУ МВД, инцидент произошел 5 июля текущего года. Жительница деревни Кураково Чебулинского муниципального округа отправилась на речку со своим 14-летним сыном. В один момент ребенок начал тонуть. К нему на помощь пришел инструктор-кинолог ГУФСИН, который также отдыхал у водоема. Мужчина вытащил потерявшего сознание подростка на берег, оказал ему первую помощь и передал медикам, сообщают в пресс-службе регионального МВД.

От очевидцев происшествия корреспонденту AVOKADO удалось узнать, что трагедия едва не случилась из-за того, что мальчик нырнул и ударился головой о бревно, после чего потерял сознание.

Как уточнили журналисту AVOKADO Кемеровском областном центре медицины катастроф, юного кузбассовца доставили в больницу, осмотрели и на какое-то время оставили под наблюдением.

Сейчас мальчик находится дома, его здоровью ничего не угрожает.