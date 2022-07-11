Неосторожное ныряние поставило под угрозу жизнь 14-летнего кузбассовца

0
Фото:  

Юный житель Кемеровской области попал в опасную ситуацию при купании.

Как рассказали журналисту AVOKADO в пресс-службе кузбасского ГУ МВД, инцидент произошел 5 июля текущего года. Жительница деревни Кураково Чебулинского муниципального округа отправилась на речку со своим 14-летним сыном. В один момент ребенок начал тонуть. К нему на помощь пришел инструктор-кинолог ГУФСИН, который также отдыхал у водоема. Мужчина вытащил потерявшего сознание подростка на берег, оказал ему первую помощь и передал медикам, сообщают в пресс-службе регионального МВД.


От очевидцев происшествия корреспонденту AVOKADO удалось узнать, что трагедия едва не случилась из-за того, что мальчик нырнул и ударился головой о бревно, после чего потерял сознание.


Как уточнили журналисту AVOKADO Кемеровском областном центре медицины катастроф, юного кузбассовца доставили в больницу, осмотрели и на какое-то время оставили под наблюдением.


Сейчас мальчик находится дома, его здоровью ничего не угрожает.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/38070

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined