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Неосторожное курение привело к смерти троих кузбассовцев

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СМИ обнародовали детали смертельного пожара в Междуреченеске.

Инцидент произошел в Междуреченске. Выехавшие на вызов огнеборцы, локализовав задымление, обнаружили в одной из квартир пятиэтажного дома на проспекте Строителей три тела. Среди них: хозяин жилища 1971 года рождения, его сожительница 1987 года рождения и их знакомый 1981 года рождения. Об этом VSE42.Ru сообщил источник в экстренных службах.


Выяснилось, что сожительница погибшего и их приятель привлекались к уголовной ответственности. Видимых признаков насильственной смерти на телах обнаружено не было. Специалисты проведут экспертизу.


Предварительно, причиной задымления стало неосторожное обращение с огнем, сообщил источник.


Ранее редакция AVOKADO писала о том, что несколько человек погибли при пожаре в Междуреченске.

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