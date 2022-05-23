Неосторожное курение привело к смерти троих кузбассовцев

Инцидент произошел в Междуреченске. Выехавшие на вызов огнеборцы, локализовав задымление, обнаружили в одной из квартир пятиэтажного дома на проспекте Строителей три тела. Среди них: хозяин жилища 1971 года рождения, его сожительница 1987 года рождения и их знакомый 1981 года рождения. Об этом VSE42.Ru сообщил источник в экстренных службах.

Выяснилось, что сожительница погибшего и их приятель привлекались к уголовной ответственности. Видимых признаков насильственной смерти на телах обнаружено не было. Специалисты проведут экспертизу.

Предварительно, причиной задымления стало неосторожное обращение с огнем, сообщил источник.

Ранее редакция AVOKADO писала о том, что несколько человек погибли при пожаре в Междуреченске.