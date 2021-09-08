Неопознанные трупы обнаружены после пожара в новокузнецком садовом товариществе

Сигнал о возгорании в частном садовом доме и хозяйственной постройке на 4-й улице в СНТ "Шахта им. Димитрова" поступил пожарным 7 сентября в 00:40. На месте работали 14 человек. По прибытии первого подразделения огнеборцев на всей площади горели садовый дом и баня, обрушилась крыша дома.

Была угроза воспламенения на соседнем участке. В результате огонь уничтожил веранду, баню и дом. Причины пожара выясняются, сообщили в областном ГУ МЧС VSE42.Ru.

При этом в СУ СКР по Кузбассу изданию сообщили, что на месте были найдены два неопознанных трупа, идет доследственная проверка.