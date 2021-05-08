Необычная зеленая пыль покрыла несколько кузбасских городов

В соцсетях кузбассовцы поделились кадрами, на которых запечатлено необычное явление: странная зеленая пыль покрыла автомобили, тротуары и скамейки городских улиц. Произошедшее отметили в Новокузнецке, Осинниках и Калтане.

По предположению кузбасских синоптиков, подозрительными "осадками" может являться пыльца, которая резко засилила города с началом вегетации растений после наступления теплой погоды, пишет "Коммерсантъ".

Тем не менее эксперты добавили, что сообщений о любопытном явлении не поступало из муниципалитетов.