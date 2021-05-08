Необычная зеленая пыль покрыла несколько кузбасских городов

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Жители трех кузбасских городов удивились зеленой пыли, которая заполонила улицы.

В соцсетях кузбассовцы поделились кадрами, на которых запечатлено необычное явление: странная зеленая пыль покрыла автомобили, тротуары и скамейки городских улиц. Произошедшее отметили в Новокузнецке, Осинниках и Калтане.


По предположению кузбасских синоптиков, подозрительными "осадками" может являться пыльца, которая резко засилила города с началом вегетации растений после наступления теплой погоды, пишет "Коммерсантъ".


Тем не менее эксперты добавили, что сообщений о любопытном явлении не поступало из муниципалитетов.

Фото: Instagram/ Подсмотрено Осинники и Калтан
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