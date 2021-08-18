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Ненависть к детям довела женщину из Кузбасса до уголовной ответственности

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Жительница Кемеровской области попала под уголовное преследование из-за ненависти к детям и призывы к насилию над ними.

Как стало известно, 32-летняя жительница поселка Промышленная придерживалась идеологии насилия над несовершеннолетними из-за ненависти к ним. В социальной сети "ВКонтакте" она создала фейковую страницу и разместила в одном из сообществ текст с призывом к пользователям совершать в отношении детей преступления по следующим статьям УК РФ:

  • ст. 105 (Убийство),
  • ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью),
  • ст. 112 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью),
  • ст. 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью),
  • ст. 116 (Побои).

После этого женщина была задержана. Она стала фигурантом уголовного дела за призывы к экстремистской деятельности. Приговором суда ей назначено два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, суд запретил ей занимать должности, связанные с работой с детьми в течение двух лет. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области.

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