Ненависть к детям довела женщину из Кузбасса до уголовной ответственности

Как стало известно, 32-летняя жительница поселка Промышленная придерживалась идеологии насилия над несовершеннолетними из-за ненависти к ним. В социальной сети "ВКонтакте" она создала фейковую страницу и разместила в одном из сообществ текст с призывом к пользователям совершать в отношении детей преступления по следующим статьям УК РФ:

ст. 105 (Убийство),

ст. 111 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью),

ст. 112 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью),

ст. 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью),

ст. 116 (Побои).

После этого женщина была задержана. Она стала фигурантом уголовного дела за призывы к экстремистской деятельности. Приговором суда ей назначено два года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Кроме того, суд запретил ей занимать должности, связанные с работой с детьми в течение двух лет. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Кемеровской области.