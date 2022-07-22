Ненасытные гусеницы съели урожай жителей кузбасского поселка

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Жители кузбасского поселения сообщили, что на их участки в плодородный сезон пришла беда: огороды опустели из-за массового нашествия гусениц.

Поселок Новгородец в Ленинск-Кузнецком районе атаковали гусеницы, которые съели урожай местных граждан. Со слов автора сообщения, проворные насекомые пришли с заброшенного поля льна, которое расположено недалеко от границ поселения.

Гусеницы сожрали весь урожай у жителей. Жрут все подряд: картошку, морковь, свеклу и так далее, сокрушилась рассказчица.

При этом вытравить неугодных насекомых людям не удается, поскольку на место погибших приползают новые. Жители рассказали о проблеме неким соответствующим службам и органам, однако каких-либо мер для устранения сельской беды якобы никто так и не предпринял.

Фото: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

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