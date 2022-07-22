Ненасытные гусеницы съели урожай жителей кузбасского поселка

Поселок Новгородец в Ленинск-Кузнецком районе атаковали гусеницы, которые съели урожай местных граждан. Со слов автора сообщения, проворные насекомые пришли с заброшенного поля льна, которое расположено недалеко от границ поселения.

– Гусеницы сожрали весь урожай у жителей. Жрут все подряд: картошку, морковь, свеклу и так далее, – сокрушилась рассказчица.

При этом вытравить неугодных насекомых людям не удается, поскольку на место погибших приползают новые. Жители рассказали о проблеме неким соответствующим службам и органам, однако каких-либо мер для устранения сельской беды якобы никто так и не предпринял.