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Ненадежный столб с электрическими проводами испугал кузбассовцев из села

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Фото:  

Жители беловского села сообщили, что практически каждый день рискуют жизнью из-за аварийного столба, на котором повис высоковольтный провод.

Свое негодования женщина из села Менчереп выразила на просторах Сети. Она указала, что опасный столб с высоковольтным проводом расположен на улице Школьная, где по двору разгуливают маленькие дети.

Вызывали службы два дня, на третий день приехали, сказали что столб в аварийном состоянии и уехали, сказав что давно у них он считается аварийным! Мы в шоке! сокрушилась автор.

Местная жительница уверена, что провода могут оборваться в любую минуту и даже от порывов шквалистого ветра.


При этом в комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте", где появилась запись, на фотографии с объектом не увидели ничего критичного, а некоторые и вовсе предложили людям смириться с опасностью и обходить стороной опасный участок.

Да!
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