Ненадежный столб с электрическими проводами испугал кузбассовцев из села

Свое негодования женщина из села Менчереп выразила на просторах Сети. Она указала, что опасный столб с высоковольтным проводом расположен на улице Школьная, где по двору разгуливают маленькие дети.

– Вызывали службы два дня, на третий день приехали, сказали что столб в аварийном состоянии и уехали, сказав что давно у них он считается аварийным! Мы в шоке! – сокрушилась автор.

Местная жительница уверена, что провода могут оборваться в любую минуту и даже от порывов шквалистого ветра.

При этом в комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте", где появилась запись, на фотографии с объектом не увидели ничего критичного, а некоторые и вовсе предложили людям смириться с опасностью и обходить стороной опасный участок.