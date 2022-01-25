Немецкий кроссовер снес светофор возле кемеровского суда

Авария с участием светофора и автомобиля Volkswagen произошла в областном центре вчера, 24 января, около 17:05 по местному времени.

В кемеровской ГИБДД уточнили, 53-летний автомобилист не предпринял возможных мер по снижению скорости и совершил наезд на препятствие (светофор), который находился в районе строения на проспекте Притоском, 2, где размещен Восьмой Кассационный Суд Общей Юрисдикции.

В результате ДТП никто не травмирован, причинен материальный ущерб. Судя по опубликованной записи, после удара опора регулировщика рухнула на снег.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что схема движения на кемеровском перекрестке изменится в час пик.