Немецкая овчарка помогла найти вора в Кузбассе

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Служебная собака породы "немецкая овчарка" по "горячим" следам нашла вора, который обокрал пенсионерку в Кемерово.

86-летняя жительница центра Кузбасса обратилась в полицию с жалобой на неизвестного человека, который на улице украл у нее сумку с документами, деньгами и телефоном общей суммой 5 500 рублей.

— Обнаружить налетчика помогли кинолог отдельного батальона патрульно-постовой службы <...> и немецкая овчарка Борг, которая взяла след на месте преступления и уверенно привела полицейских к месту, где находился нападавший, - сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области.

Злоумышленником оказался ранее судимый 31-летний местный житель, который при задержании пытался скрыться.


Теперь молодому человеку грозит до четырех лет лишения свободы по статье "Грабеж" и дополнительные 15 суток ареста за попытку сбежать.

ФОТО: ГУ МВД по Кемеровской области

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