Немецкая иномарка потеряла "лицо" после наезда на кемеровский сугроб

0
Фото:  

В кузбасской столице иномарку вынесло в сугроб. Очевидцы поделились кадрами с места происшествия в соцсетях.

Автомобильная авария произошла сегодня в пятницу, 24 декабря, в кемеровской Ягуновке. Со слов очевидцев, "немец" улетел в сугроб, из-за чего "лицо" иномарки серьезно подпортилось.

– ДТП на Ягуновке. BMW вылетела на перекрестке в сугроб, – говорится в публикации.

Из опубликованной видеозаписи следует, что в результате удара смялась передняя часть машины: отлетел бампер, а одно колесо с правой стороны оказалось полностью недееспособным. При этом кемеровские стражи закона о произошедшем не осведомлены.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32092

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined