Автомобильная авария произошла сегодня в пятницу, 24 декабря, в кемеровской Ягуновке. Со слов очевидцев, "немец" улетел в сугроб, из-за чего "лицо" иномарки серьезно подпортилось.

– ДТП на Ягуновке. BMW вылетела на перекрестке в сугроб, – говорится в публикации.

Из опубликованной видеозаписи следует, что в результате удара смялась передняя часть машины: отлетел бампер, а одно колесо с правой стороны оказалось полностью недееспособным. При этом кемеровские стражи закона о произошедшем не осведомлены.