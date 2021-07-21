Нелегальная продажа товаров мировых брендов закончилась для кузбасских предпринимателей штрафами

В ходе проверки, проведенной Новокузнецкой транспортной прокуратурой и Кемеровской таможней, установлено, что три бизнесмена и организация вели торговлю товарами под известными марками, однако у владельцев брендов соответствующие разрешения не получали.

В этой связи предприниматели попали под статью за незаконное использование товарного знака, двое уже получили штраф в совокупности 100 тыс. рублей, дело третьего бизнесмена находится на рассмотрении. В общей сложности было изъято продукции на 840 млн рублей, сообщили в транспортной прокуратуре.

Также было возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг).