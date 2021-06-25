Некоторые российские работодатели заявили о желании отправить сотрудников на удаленку

Как рассказали специалисты популярного на территории РФ сервиса по подбору персонала, в 2021 году штатные сотрудники некоторых компаний смогут рассчитывать на работу в дистанционном формате.

В общей сложности эксперты опросили 2031 российской компаний и треть из них, а точнее 29%, выразили согласие на перевод работников на удаленку. Такое решение связано это с ограничениями по COVID-19, которые активно вводят в регионах.

При этом 14% респондентов рассказали, что в июне в компании были выявлены новые заболевшие, а 3% организаций компенсируют затраты сотрудников на анализ на COVID-19, 2% предоставляют сотрудникам выходной для прохождения вакцинации, передает РИА "Новости".