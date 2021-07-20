Некоторые родители школьников в Кузбассе получат 10 000 рублей от властей

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Власти Кемеровской области заявили, что многодетные малообеспеченные семьи, в которых воспитываются школьники, получат выплаты по 5 и 10 тысяч рублей.

Мера материальной поддержки будет действовать на территории шахтерского края для малообеспеченных семей со школьниками. Отмечается, что перед началом нового учебного года родителям, которые попадут под данную категорию, местные власти выдадут сертификаты номиналом 5 000 рублей. При этом горожане, воспитывающие четверых и более учеников, получат 10 000 рублей.


Предполагается, что на выданные средства семьи смогут обеспечить несовершеннолетних школьной одеждой, обувью, а также приобрести канцелярские товары на специальных ярмарках, организованных во всех городах региона.


Из текста публикации, опубликованного в Telegram-канале правительства, следует, что в городах и районах Кемеровской области появятся школьные базары. Они будут организованы на средства местных бюджетов для нуждающихся семей, которые не попали под критерии областной акции. В том числе в оказании помощи примут участие предприятия и предприниматели.

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