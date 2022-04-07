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Некоторые продукты внезапно подорожали в Кузбассе

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Специалисты Кемеровостата рассказали, какие продукты и товары больше всего подорожали за последние семь дней.

По данным статистиков, в Кузбассе значительно увеличилась за неделю стоимость репчатого лука (+17,9%). Также подорожали картофель (+9%), шоколадные конфеты (+5,5%), печенье (+4,8%), яблоки (+4,6%), маргарин (+4,5%), творог и сахар-песок (+4,3%), мука (+3,7%).


Из непродовольственных товаров в очередной раз привали в цене подгузники (+6,6%), женские колготки (+5,2%), спички (+4,1%), женские прокладки (+3,7%). Подешевели помидоры (-5,8%), огурцы (-4,3%), телевизоры (-11,3%).


Цены на бензин тоже снизились: литр АИ-92 стоил 45,02 рубля, АИ-95 – 48,79 рубля (-0,2%), АИ-98 – 58,06 рубля, дизеля – 56,45 рубля (-0,9%).

Да!
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