Некоторые продукты в Кузбассе подорожали за месяц

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Статистики в Кузбассе подсчитали индекс потребительских цен на товары и услуги в регионе в мае текущего года. Оказалось, что стоимость некоторых продуктов в области вновь выросла.

Исходя из информации, предоставленной Кемеровостатом, в мае некоторые продукты продавались по цене выше той, по которой их продавали в апреле.


Наиболее весомые изменения наблюдаются в ценообразовании белокочанной свежей капусты – в процентном соотношении прирост составляет 26,75%. После нее - свекла - ее стоимость в мае в сравнении с апрелем выросла на 19%, лимоны подорожали на 18,6%, картофель – на 16,33%, морковь – на 11,99%, репчатый лук – на 10,17%. Изменения были зафиксированы и в стоимости майонеза – цена на продукт выросла на 4,2%.


Также кузбасские аналитики пронаблюдали за изменением цен на услуги, предоставляемые жителям региона. Так, больше денег кузбассовцам пришлось заплатить за использование воздушного транспорта – в сравнении с апрелем в мае цена на него выросла на 14,82%. Дороже стало и пользоваться железнодорожным транспортом – его стоимость выросла на 5,12%.


Некоторые товары стали дешевле в Кузбассе. Стоимость яиц уменьшилась на 8,4%, помидоров – на 7,7%, овсянки – на 4,3%.

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