Некоторые новокузнечане смогут ездить в общественном транспорте за 11 рублей

Согласно данным ЕЦОПП Новокузнецка, использование месячного абонемента позволит горожанам снизить затраты на передвижение. Статистика показала, что оплата одной поездки по проездному может достигать всего 11 рублей.

‒ Исходя из опыта первых месяцев с момента запуска – при использовании месячного проездного абонемента, средняя стоимость одной поездки может достигать 11 рублей для Единой Транспортной Карты, ‒ сообщает пресс-служба ЕЦОПП.

При этом цены на сами проездные следующие:

для школьников и студентов на сутки – 84 рубля, на неделю – 252 рубля, на месяц – 700 рублей;

для пенсионеров на сутки – 72 рубля, на неделю – 216 рублей, на месяц – 600 рублей;

для остальных пассажиров на сутки – 150 рублей, на неделю – 450 рублей, на месяц – 1 250 рублей.

Ранее редакция AVOKADO сообщала о том, что в южной столице Кузбасса стартовала продажа месячных абонементов на июнь текущего года.