Некоторые новокузнечане лишатся света и воды 1 июня

Согласно информации ЕДДС Новокузнецка, сегодня, 1 июня, в городе планируется отключение горячей воды и электроэнергии на нескольких адресах.
Горячая вода временно перестанет поступать некоторым жителям Куйбышевского и Центрального района. Подача электроэнергии прекратится для части новокузнечан, проживающих в Заводском, Центральном, Кузнецком и Куйбышевском районах. Более подробно ознакомиться с адресами можно в таблицах, составленных специалистами.
Отмечается, что причиной отключения стали гидравлические испытания и ремонтные работы.
Фото: ЕДДС города Новокузнецка
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