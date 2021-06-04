Некоторые малообеспеченные семьи могут остаться без детских выплат в России

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Государственные программы по поддержке семей в РФ были скорректированы властями. В этой связи некоторые граждане страны могут лишиться выплат, предназначенных для детей в возрасте от трех до семи лет. Об этом рассказал агентству "Прайм" доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Иван Денисов.

Известно, что с внесением изменений в некоторые госпрограммы, направленные на поддержку семей в РФ, были скорректированы и условия ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет в малоимущих семьях. Так, если раньше выплаты полагались всем, чей среднедушевой доход не превышал прожиточного минимума на душу населения в регионе, то теперь в расчет включается и имущественное обеспечение семьи.


Как пояснил эксперт, к нему относят: квартиру, дом, земельный участок, нежилые помещения, автомобили и банковские вклады.


Также в силу вступило и правило «нулевого дохода», подразумевающее под собой то, что на получение пособия не могут претендовать те семьи, родители в которых не работают без уважительной на то причины.


Юрист вместе с этим отметил и то, что власти страны внесли корректировки в систему, по которой рассчитывается, в какие семьи будут направлены выплаты. Теперь финансовую поддержку смогут получить только те семьи, которые действительно в этом нуждаются.

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