Некоторые кузбассовцы в ближайшие дни останутся без радио и телевидения

С 25 по 31 июля в Кемеровской области пройдут масштабные отключения теле – и радиосигнала. Под ограничения попадут следующие населенные пункты шахтерского края:
- село Красное – 25 июля с 11:00 до 17:00, перестанут работать пакеты программ "РТРС-1" и "РТРС-2";
- село Пермяки – 26 июля с 11:00 до 17:00, также отключатся пакеты программ "РТРС-1" и "РТРС-2";
- Междуреченск – в период с 26 по 29 июля, с 10:00 до 17:00, в связи с плановыми работами не будет доступа к "Радио России";
- Салаир – 27 июля с 11:00 до 17:00 отключения затронут "РТРС-1" и "РТРС-2";
- Гурьевск – 28 июля с 11:00 до 17:00 также не будут доступны пакеты программ "РТРС-1" и "РТРС-2".
Как уточнили в пресс-службе регионального филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), ограничения связываются с проведением профилактических и других работ на передающих станциях Кузбасса, поэтому там отключится часть оборудования. Однако работы могут и перенести из-за неблагоприятной погоды.
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