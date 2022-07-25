Некоторые кузбассовцы в ближайшие дни останутся без радио и телевидения

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В нескольких населенных пунктах Кузбасса на время приостановится вещание теле – и радиоканалов из-за профилактических работ.

С 25 по 31 июля в Кемеровской области пройдут масштабные отключения теле – и радиосигнала. Под ограничения попадут следующие населенные пункты шахтерского края:

  • село Красное – 25 июля с 11:00 до 17:00, перестанут работать пакеты программ "РТРС-1" и "РТРС-2";
  • село Пермяки – 26 июля с 11:00 до 17:00, также отключатся пакеты программ "РТРС-1" и "РТРС-2";
  • Междуреченск – в период с 26 по 29 июля, с 10:00 до 17:00, в связи с плановыми работами не будет доступа к "Радио России";
  • Салаир – 27 июля с 11:00 до 17:00 отключения затронут "РТРС-1" и "РТРС-2";
  • Гурьевск – 28 июля с 11:00 до 17:00 также не будут доступны пакеты программ "РТРС-1" и "РТРС-2".

Как уточнили в пресс-службе регионального филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), ограничения связываются с проведением профилактических и других работ на передающих станциях Кузбасса, поэтому там отключится часть оборудования. Однако работы могут и перенести из-за неблагоприятной погоды.

Да!
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