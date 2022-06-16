Некоторые кузбассовцы понесут новые расходы из-за домашних животных

Согласно постановлению, опубликованному в электронном бюллетене администрации правительства Кузбасса, теперь хозяева должны будут возместить ущерб в том случае, если с их животными поработала служба отлова.

‒ Владелец животного возмещает расходы по проведению отлова, транспортировке, ветеринарному обслуживанию и содержанию животного в приюте, ‒ говорится в документе.

Отметим, что ранее кузбассовцам требовалось лишь написать заявление для возвращения питомца из приюта. Новое постановление было подписано 15 июня текущего года.