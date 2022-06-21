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Некоторые кемеровчане на сутки лишатся холодной воды

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Жители микрорайона Южный в городе Кемерово на сутки лишатся холодной воды. О предстоящем отключении сообщили местные власти в социальных сетях.

Так, холодная вода исчезнет из домов некоторых жителей Южного утром в 9:00 пятницы, 24 июня. С этого времени местным гражданам придется обходиться в бытовых делах без нее. Возобновление подачи произойдет только на следующий день в субботу, 25 июня.


Известно, что причина такого решения ремонт запорной арматуры на магистральных сетях в частном секторе микрорайона. Под отключение попадут дома, расположенные по следующим адресам:

  • ул. 1-я Камышинская, 32 – 60; 43 – 131.
  • пер. 1-й Карпатский, 1, 1 "а", 2, 4.
  • ул. 1-й Парковый проезд, 2 – 10.
  • ул. 1-й Тупик ул., 3 – 7; 4 – 10.
  • пер. 1-й Цветочный, 1 – 15; 2.
  • ул. 1-й Школьный проезд, 3 – 97; 4 – 70.
  • ул. 1-я Линия, 3 – 79 (нечёт.).
  • ул. 1-я Цветочная, 2 – 82; 1 – 71 "а".
  • ул. 2-й Камышинская, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 51, 53.
  • ул. 2-й Парковый проезд, 3 – 19; 4 – 34.
  • пер. 2-й Цветочный, 2 – 24; 1 – 17.
  • ул. 2-й Школьный проезд, 3 – 57.
  • ул. 2-я Линия, 2 – 38; 3 – 9.
  • ул. 2-я Цветочная, 1 – 83; 4 – 84.
  • ул. 3-й Парковый проезд, 1 – 9.
  • пер. 3-й Цветочный, 2, 2 "а", 3, 7, 9.
  • ул. 3-й Школьный проезд, 4 – 12; 9 – 13
  • пер. 3-й Южный, 1, 1 "а", 1 "б", 11, 12, 13, 14.
  • ул. 3-я Цветочная, 2 – 34; 13 – 39.
  • пер. 4-й Южный, 1 – 25; 2 – 16.
  • ул. 4-я Камышинская, 3 – 27; 2 – 62.
  • ул. 4-я Линия, 3 – 69 "а", 4 "а" – 78.
  • ул. 4-я Цветочная, 3 – 75; 4 – 58 "а".
  • пер. 5-й Линии, 3, 4, 5, 7.
  • пер. 5-й Южный, 1 – 13; 6 – 26.
  • ул. 5-я Камышинская, 4 – 26.
  • ул. 5-я Линия, 2 "в" – 72; 7 – 41.
  • пер. 6-й Линии, 2 – 10; 3 – 7.
  • ул. 6-й Цветочный тупик, 3 – 33; 4 – 16.
  • ул. 6-я Линия, 3 – 63; 4 – 28.
  • ул. 6-я Цветочная, 3 – 73; 4 – 102.
  • пер. 7-й Южный, 1 – 23; 2 – 20.
  • ул. 7-й Цветочный тупик, 3 – 9; 4 – 22.
  • ул. 7-я Линия, 3 – 73; 4 – 70.
  • ул. 7-я Цветочная, 3 – 49 "а", 4 – 24.
  • ул. 8-й Цветочный проезд, 2 – 48; 3 – 17.
  • ул. 8-й Цветочный тупик, 4, 6, 7, 9, 11.
  • ул. 8-я Линия, 1 "а" – 25 "а"; 4 – 42.
  • ул. 8-я Цветочная, 1 – 49; 4 – 58.
  • ул. 9-й Цветочный тупик, 3 – 21.
  • ул. 9-я Линия, 3 – 41; 4 – 30.
  • ул. 9-я Цветочная, 15 – 35; 10 – 32.
  • ул. 10-й Линейный проезд, 3 – 21; 4 – 10.
  • ул. 10-й Линейный тупик, 4 – 26.
  • ул. 10-я Линия, 1 – 105; 2 – 100.
  • ул. 10-я Цветочная, 15 "а" – 63; 18, 18 "а".
  • ул. 11-й Линейный проезд, 1 – 14; 2 – 22.
  • ул. 11-й Линейный тупик, 3 – 25; 8 – 14.
  • ул. 11-я Линия, 1 – 123; 4 – 124.
  • ул. 12-й Тупик, 3 – 21; 4 – 30 "а".
  • ул. 12-я Линия, 1 – 7; 2 – 74.
  • ул. 13-я Линия, 7 – 99; 4 – 122.
  • ул. 14-я Линия, 1 – 53; 10 – 92.
  • ул. 15-я Линия, 23 – 45; 14 – 28.
  • пер. Братский, 3 – 31; 4 – 16.
  • ул. Братский проезд, 4 – 16.
  • ул. Вольная, 1 – 67; 4 – 48.
  • ул. Державина, 1 – 49; 2 – 86.
  • ул. Журавлевская, 1 – 47; 2 – 50.
  • ул. Звездная, 3,5; 8 – 20.
  • пер. Звездный, 2 – 54; 7 – 27.
  • ул. Зеленая (Новоискитимск), 1 "а" – 25; 2 – 28.
  • ул. Знаменская, 1 – 17; 2 – 16.
  • ул. Кишиневская, 3 – 25; 10 – 28.
  • ул. Кольцевой проезд, 3 – 61; 4 – 54.
  • ул. Новая (Новоискитимск), 1 – 19; 2 – 24.
  • ул. Окружной проезд, 1 – 53; 2 – 52.
  • ул. Октябрьская, 1 – 15 "а", 2 – 14.
  • ул. Орловская, 3 – 17; 2 – 24.
  • ул. Пионерский проезд 1 – 29; 2 – 36 "а".
  • ул. Пионерский тупик, 1 – 13; 2 – 12.
  • ул. Совхозная (Новоискитимск), 1 "а" – 29/1; 2 – 32.
  • ул. Социалистическая, 6 – 54; 11 – 33.
  • ул. Цветочный проезд, 1 – 15; 2 – 18.
  • ул. Цветочный тупик, 2, 3, 4, 6.
  • ул. Центральная (Новоискитимск), 1 – 23 "а"; 2 – 10.
  • ул. Школьный бульвар, 1 – 77; 8 – 82.
  • ул. Шумихинская, 1 – 17; 2 – 16.

АО "Кемвод" будет организован подвоз воды по графику:

  • 9.00: ул. 4-я Цветочная, 4 ул. 10-я Линия, 82 а, ул. 2-я Цветочная, 1;
  • 10.00: ул. 4-я Цветочная, 15, ул. 11-я Линия, 96, ул. 1-я Цветочная, 13;
  • 11.00: ул. 10-я Линия, 31, ул. 11-я Линия, 124, ул. 7-я Линия, 9;
  • 12.00: ул. 11-я Линия, 68, б-р Школьный, 65 а, ул. 1-я Цветочная, 47;
  • 13.00: ул. 6-я Цветочная, 35, ул. 13-я Линия, 112, ул. 12-я Линия, 10;
  • 14.00: ул. Державина, 62, ул. 10-я Цветочная, 57, ул. 13-я Линия, 8;
  • 15.00: ул. 6-я Цветочная, 65, ул. 8-я Цветочная, 49, ул. 13-я Линия, 37;
  • 16.00: ул. 13-я Линия, 37, ул. 8-я Цветочная, 31, пр-д 3-й Школьный, 10;
  • 17.00: ул. 11-я Линия, 37, ул. 8-я Цветочная, 23, ул. 3-я Цветочная, 22;
  • 18.00: ул. 4-я Цветочная, 15. ул. 8-я Цветочная, 9, ул. 2-я Линия, 24;
  • 19.00: ул. 4-я Цветочная, 4, ул. 10-я Линия, 82 а, ул. 2-я Цветочная, 1;
  • 20.00: ул. 4-я Цветочная, 47;
  • 21.00: ул. 4-я Цветочная, 15;
  • 22.00: ул. 1-я Цветочная, 31;
  • 23.00: ул. 12-я Линия, 10;
  • 0.00: ул. 13-я Линия, 37;
  • 1.00: ул. 8-я Цветочная, 31;
  • 2.00: б-р Школьный, 48;
  • 3.00: б-р Школьный, 82;
  • 4.00: ул. 10-я Линия, 65 в;
  • 5.00: ул. 1-я Линия, 57;
  • 6.00: ул. 4-я Цветочная, 4;
  • 7.00: ул. 1-я Цветочная, 25;
  • 8.00: ул. 2-я Цветочная, 59;
  • 9.00: ул. 4-я Цветочная, 47.
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