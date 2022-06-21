Некоторые кемеровчане на сутки лишатся холодной воды

Так, холодная вода исчезнет из домов некоторых жителей Южного утром в 9:00 пятницы, 24 июня. С этого времени местным гражданам придется обходиться в бытовых делах без нее. Возобновление подачи произойдет только на следующий день в субботу, 25 июня.

Известно, что причина такого решения – ремонт запорной арматуры на магистральных сетях в частном секторе микрорайона. Под отключение попадут дома, расположенные по следующим адресам:

ул. 1-я Камышинская, 32 – 60; 43 – 131.

пер. 1-й Карпатский, 1, 1 "а", 2, 4.

ул. 1-й Парковый проезд, 2 – 10.

ул. 1-й Тупик ул., 3 – 7; 4 – 10.

пер. 1-й Цветочный, 1 – 15; 2.

ул. 1-й Школьный проезд, 3 – 97; 4 – 70.

ул. 1-я Линия, 3 – 79 (нечёт.).

ул. 1-я Цветочная, 2 – 82; 1 – 71 "а".

ул. 2-й Камышинская, 17, 19, 21, 29, 31, 33, 39, 41, 43, 45, 51, 53.

ул. 2-й Парковый проезд, 3 – 19; 4 – 34.

пер. 2-й Цветочный, 2 – 24; 1 – 17.

ул. 2-й Школьный проезд, 3 – 57.

ул. 2-я Линия, 2 – 38; 3 – 9.

ул. 2-я Цветочная, 1 – 83; 4 – 84.

ул. 3-й Парковый проезд, 1 – 9.

пер. 3-й Цветочный, 2, 2 "а", 3, 7, 9.

ул. 3-й Школьный проезд, 4 – 12; 9 – 13

пер. 3-й Южный, 1, 1 "а", 1 "б", 11, 12, 13, 14.

ул. 3-я Цветочная, 2 – 34; 13 – 39.

пер. 4-й Южный, 1 – 25; 2 – 16.

ул. 4-я Камышинская, 3 – 27; 2 – 62.

ул. 4-я Линия, 3 – 69 "а", 4 "а" – 78.

ул. 4-я Цветочная, 3 – 75; 4 – 58 "а".

пер. 5-й Линии, 3, 4, 5, 7.

пер. 5-й Южный, 1 – 13; 6 – 26.

ул. 5-я Камышинская, 4 – 26.

ул. 5-я Линия, 2 "в" – 72; 7 – 41.

пер. 6-й Линии, 2 – 10; 3 – 7.

ул. 6-й Цветочный тупик, 3 – 33; 4 – 16.

ул. 6-я Линия, 3 – 63; 4 – 28.

ул. 6-я Цветочная, 3 – 73; 4 – 102.

пер. 7-й Южный, 1 – 23; 2 – 20.

ул. 7-й Цветочный тупик, 3 – 9; 4 – 22.

ул. 7-я Линия, 3 – 73; 4 – 70.

ул. 7-я Цветочная, 3 – 49 "а", 4 – 24.

ул. 8-й Цветочный проезд, 2 – 48; 3 – 17.

ул. 8-й Цветочный тупик, 4, 6, 7, 9, 11.

ул. 8-я Линия, 1 "а" – 25 "а"; 4 – 42.

ул. 8-я Цветочная, 1 – 49; 4 – 58.

ул. 9-й Цветочный тупик, 3 – 21.

ул. 9-я Линия, 3 – 41; 4 – 30.

ул. 9-я Цветочная, 15 – 35; 10 – 32.

ул. 10-й Линейный проезд, 3 – 21; 4 – 10.

ул. 10-й Линейный тупик, 4 – 26.

ул. 10-я Линия, 1 – 105; 2 – 100.

ул. 10-я Цветочная, 15 "а" – 63; 18, 18 "а".

ул. 11-й Линейный проезд, 1 – 14; 2 – 22.

ул. 11-й Линейный тупик, 3 – 25; 8 – 14.

ул. 11-я Линия, 1 – 123; 4 – 124.

ул. 12-й Тупик, 3 – 21; 4 – 30 "а".

ул. 12-я Линия, 1 – 7; 2 – 74.

ул. 13-я Линия, 7 – 99; 4 – 122.

ул. 14-я Линия, 1 – 53; 10 – 92.

ул. 15-я Линия, 23 – 45; 14 – 28.

пер. Братский, 3 – 31; 4 – 16.

ул. Братский проезд, 4 – 16.

ул. Вольная, 1 – 67; 4 – 48.

ул. Державина, 1 – 49; 2 – 86.

ул. Журавлевская, 1 – 47; 2 – 50.

ул. Звездная, 3,5; 8 – 20.

пер. Звездный, 2 – 54; 7 – 27.

ул. Зеленая (Новоискитимск), 1 "а" – 25; 2 – 28.

ул. Знаменская, 1 – 17; 2 – 16.

ул. Кишиневская, 3 – 25; 10 – 28.

ул. Кольцевой проезд, 3 – 61; 4 – 54.

ул. Новая (Новоискитимск), 1 – 19; 2 – 24.

ул. Окружной проезд, 1 – 53; 2 – 52.

ул. Октябрьская, 1 – 15 "а", 2 – 14.

ул. Орловская, 3 – 17; 2 – 24.

ул. Пионерский проезд 1 – 29; 2 – 36 "а".

ул. Пионерский тупик, 1 – 13; 2 – 12.

ул. Совхозная (Новоискитимск), 1 "а" – 29/1; 2 – 32.

ул. Социалистическая, 6 – 54; 11 – 33.

ул. Цветочный проезд, 1 – 15; 2 – 18.

ул. Цветочный тупик, 2, 3, 4, 6.

ул. Центральная (Новоискитимск), 1 – 23 "а"; 2 – 10.

ул. Школьный бульвар, 1 – 77; 8 – 82.

ул. Шумихинская, 1 – 17; 2 – 16.

АО "Кемвод" будет организован подвоз воды по графику: