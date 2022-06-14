Некоторые кемеровчане лишатся горячей воды с 14 июня

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Большая часть домов одного из районов кузбасской столицы временно останется без горячего водоснабжения.

Сегодня, 14 июня, горячей воды лишатся жители основной части Кировского района Кемерова. Об этом сообщили сотрудники Сибирской генерирующей компании. Отключение связано с гидравлическими испытаниями.

‒ Приступаем к очередному этапу гидравлических испытаний теплосетей, чтобы правильно подготовить оборудование к предстоящему отопительному сезону, ‒ отметили специалисты в официальном Telegram-канале СГК.

Горячее водоснабжение будет временно приостановлено, в частности, для кемеровчан, проживающих на улице Инициативной, Черемховской, 40 лет Октября.


Вновь воспользоваться горячей водой горожане смогут 27 июня.

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