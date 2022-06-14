Некоторые кемеровчане лишатся горячей воды с 14 июня

Сегодня, 14 июня, горячей воды лишатся жители основной части Кировского района Кемерова. Об этом сообщили сотрудники Сибирской генерирующей компании. Отключение связано с гидравлическими испытаниями.
‒ Приступаем к очередному этапу гидравлических испытаний теплосетей, чтобы правильно подготовить оборудование к предстоящему отопительному сезону, ‒ отметили специалисты в официальном Telegram-канале СГК.
Горячее водоснабжение будет временно приостановлено, в частности, для кемеровчан, проживающих на улице Инициативной, Черемховской, 40 лет Октября.
Вновь воспользоваться горячей водой горожане смогут 27 июня.
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