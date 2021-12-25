Некоторые автобусы и маршрутки в Кемерове исчезнут из-за праздников

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В кузбасской столице график общественного транспорта изменится в предстоящие новогодние и рождественские каникулы.

Отмечается, что в Кемерове некоторые рейсы общественного транспорта не будут курсировать по улицам города в новогоднюю ночь и последующие праздничные дни.


Специалисты указали жителям областного центра, что после Нового года не стоит ожидать маршрутного такси с литерой "Т". Местные власти запланировали в дальнейшем заменить их на автобусы.


Из актуального расписания следует, что с субботы, 1 января, 2022 года отменяются маршрутки:

  • № 2т "ж.д. Вокзал — ост. Оптово-розничная ярмарка",
  • № 3т "ТРК Променад 2 — ул. 1-я линия",
  • № 8т "д.п. Шалготарьян — ж/д вокзал",
  • № 16т "д.п. Комсомольский — Губернский рынок",
  • № 21т "д.п. Комсомольский — ж. р. Ягуновский",
  • № 26т "д.п. 21 микрорайон — ост. 1-я линия",
  • № 33т "д.п. Шалготарьян — губернский рынок",
  • № 35т "д.п. Шалготарьян — остановка Детский сад",
  • № 37т "ул. Мичурина — ул. Кирова",
  • № 64т "КГМИ — Оптово-розничная ярмарка",
  • № 66т "поселок Казачий — КОАО Химпром",
  • № 81т "д.п. Комсомольский — ж/д вокзал",
  • № 83т "д.п. Шалготарьян — КЭМЗ",
  • № 126т "д.п. Комсомольский — ост. Оптово-розничная ярмарка",
  • № 144т "д.п. Шалготарьян — с/з Суховский".

Также с первого дня предстоящего года из города исчезнут автобусы:

  • № 3 "д.п. Комсомольский — ул. Кирова",
  • № 19 "ТРК Променад 2 — ост. ДСК",
  • № 26 "д.п. Шалготарьян — ост. Сельхозинститут",
  • № 49 "д.п. Комсомольский — ост. Кирова",
  • № 52 "д.п. Прогресс — 21 микрорайон",
  • № 67 "ДК Кировского — ул. Суворова",
  • № 101 "ж/д вокзал – Оптово-розничная ярмарка", кроме рейса с отправлением от вокзала до аэропорта в 7:00,
  • № 105А "д.п. Комсомольский — п. Новостройка",
  • № 122 "д.п. Центральный — с. Зарубино",
  • № 164 "ж.д. Вокзал — д. Силино" (заезд в деревню Силино будет осуществляться автобусом маршрута № 165),
  • № 170э "ж.д. Вокзал — ЖК «Солнечный бульвар",
  • № 186э "АВ Кемерово — с. Новоподиково",
  • № 193 "ст. Латыши — п. Привольный".

Также в первый день года не будут ходить пригородные автобусы. Трамвайные и троллейбусные маршруты будут работать по расписанию воскресного дня с отменой некоторых рейсов.


В воскресенье, 2 января, также не будет следующих городских автобусов:

  • № 19 "ТРК Променад 2 — ост. ДСК",
  • № 49 "д.п. Комсомольский — ост. ул. Кирова",
  • № 101 "ж/д вокзал — Оптово-розничная ярмарка", кроме рейса, отправлением от вокзала до аэропорта в 7:00,
  • № 122 "д.п. Центральный — с. Зарубино",
  • № 164 "ж.д. Вокзал — д. Силино" (заезд в деревню Силино будет осуществляться автобусом маршрута № 165),
  • № 170э "ж.д. Вокзал — ЖК Солнечный бульвар".

А вот в понедельник, 3 января, не выпустят на улицы города маршрутку № 37т "ул. Мичурина — ул. Кирова", а также автобусы № 101 "ж.д. Вокзал — Оптово-розничная ярмарка" (кроме рейса от вокзала в 7:00) и № 122 "д.п. Центральный — с. Зарубино" (отменен до 8 января).


В остальные праздничные дни до 9 января включительно общественный транспорт будет курсировать по расписанию выходного дня.

Да!
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