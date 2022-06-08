Некоторые автобусы будут курсировать в Новокузнецке по новому маршруту

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Работы по замене трубопровода в Новокузнецке станут причиной изменений в дорожном движении транспорта по одному из оживленных участков города.

На время работ по ремонту трубопровода по проспекту Бардина в Новокузнецке будет ограничен проезд через развязку в районе Привокзальной площади. Об этом местных автомобилистов предупредили в УТиС.


Так, движение транспорта по обозначенному участку попадет под запрет в ночь с четверга на пятницу текущей недели. При этом открыть проезд специалисты намерены только к 20 июня. А вот до этого времени автобусы №№5, 25*, 345, 66, 70, 80, 88, 102, 103, 104, 104с, 105, 105 короткий, 106, 107, 107с, 108, 110, 164, 168 и 169 будут курсировать по объездному маршруту. К слову, изменят схему движения и некоторые трамваи №№1, 2, 3, 6, 6а и 7.


Водителям рекомендуют заранее планировать поездки и воздержаться от пользования личным транспортом. Подробную информацию о работе общественного транспорта можно узнать по телефону горячей линии МКУ ЦДС 740-195 и 8-800-600-4770.

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