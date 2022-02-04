Некачественный уголь: мэр Новокузнецка рассказал о гибели троих детей и их отца от газа

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Глава южной столицы Кузбасса Сергей Кузнецов обозначил некоторые подробности гибели нескольких человек из-за угарного газа.

Накануне, во время программы "Утро с мэром", Сергей Кузнецов напомнил о трагедии, произошедшей в одном из частных домов Новокузнецка: трое детей и их отец скончались от отравления угарным газом. По словам градоначальника, инцидент произошел из-за неудовлетворительного качества топлива, которое было использовано семьей для обогрева жилища.

Детки все погибли и папа погиб. С вечера затопили печь, на ночь подсыпали уголька, утром никто не проснулся. Качество угля какое? Уголь очень сернистый. Он выделяет большое количество химических элементов, запахи очень неприятные, а угарная смесь действует мгновенно, — высказался Кузнецов в прямом эфире.

Мэр также отметил, что будут взяты пробы ввозимого в частный сектор угля. Однако, по словам градоначальника, проверить все поставки не удастся. Сейчас обстоятельства инцидента выясняются.


Ранее редакция AVOKADO писала о гибели нескольких детей и взрослого в одном из частных домов Новокузнецка.

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