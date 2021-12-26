Неизвестный выманил у кемеровчанки несколько тысяч рублей с помощью собаки

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Женщина в кузбасской столице потеряла 9 000 рублей, пытаясь приобрести питомца.

Жительница Кемерова обнаружила в Сети объявление о продаже собаки породы мопс. Женщина обратилась к продавцу и выразила желание приобрести животное. Тот выслал ей фотографии и видео со щенком, а также рассказал, как правильно осуществлять уход за питомцем. Продавец предложил кемеровчанке внести за собаку предоплату в размере 9 000 рублей, что женщина и сделала. Сразу после этого злоумышленник удалил объявление и перестал выходить на связь.


Сейчас личность мнимого продавца устанавливается. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", сообщают в пресс-службе ГУ МДВ России по Кемеровской области. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

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