Неизвестный водитель сбил подростка в кузбасском городе

Инцидент произошел накануне днем, 24 мая, в районе здания №8 по улице Пушкина в Ленинске-Кузнецком. Сотрудники УГИБДД по Кузбассу сообщили корреспонденту AVOKADO, что неустановленный водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на 16-летнюю девушку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП подросток получил незначительные травмы, лечение не понадобилось. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Госавтоинспеция Кемеровской области напоминает водителям, что они должны проявлять особую осторожность при приближении к пешеходному переходу и предоставлять преимущество появившимся на дороге людям. Пешеходам перед выходом на проезжую часть следует убедиться в безопасности перехода.