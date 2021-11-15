Неизвестный требовал с кемеровчанки десятки тысяч рублей за удаление интимных фото

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Злоумышленник угрожал жительнице кузбасской столицы публикацией ее интимных снимков. За удаление фото мошенник запросил 20 тысяч рублей.

На телефон 20-летней кемеровчанки пришло смс-сообщение с неизвестного номера. Незнакомец написал, что у него имеется доступ к интимным снимкам девушки, и он собирается распространить их во всех социальных сетях. За удаление фотографий злоумышленник потребовал перевести ему пять тысяч рублей. После того, как кемеровчанка отправила деньги, неизвестный запросил еще 15 тысяч рублей. Девушка поняла, что общается с мошенником, и обратилась в полицию.


Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ "Мошенничество", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Максимальное наказание по этой статье ‒ два года лишения свободы.

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