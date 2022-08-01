Неизвестный совершил крупную кражу в кемеровском секс-шопе

Кемеровчане рассказали, что в одном из секс-шопов произошла кража, которая попала в объектив камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как неизвестный общается с продавцом и незаметно помещает себе в рюкзак товары. По словам авторов поста в социальных сетях, ущерб от действий злоумышленника составил несколько десятков тысяч рублей.

‒ Крупная кража более чем на 40 тыс.рублей в магазине интимных товаров, ‒ говорится в публикации.

В кемеровском МВД корреспонденту AVOKADO рассказали, что к ним поступал сигнал о данном происшествии. Сейчас правоохранители проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленника.