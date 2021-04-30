Неизвестный поджег четыре садовых дома утром в Кемерове

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Сегодня утром вспыхнули несколько садовых домов в областном центре. Пламя едва не перекинулось на соседние строения.

В пятницу, 30 апреля, в 5:47 на пульт пожарной охраны поступил сигнал об инциденте в частных домах в садовом обществе "Заря". На место выехали 18 специалистов на пяти спецмашинах. На момент их прибытия открытым огнем горели четыре дома.


Как сообщили Avoka.do в ГУ МЧС Кузбасса, в результате пожара у двух домов сгорели стены внутри и снаружи, а также сгорели деревянные обрешетки крыш. Два других дома выгорели полностью. В ведомстве отметили, что была угроза перехода пламени на соседние строения. Всего огонь охватил 60 кв.м.


Никто из жильцов не пострадал, однако в ведомстве добавили, что возгорание произошло из-за поджога.

Да!
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