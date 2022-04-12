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Неизвестный отнял у новокузнецкой пенсионерки пакет с 60 000 рублей

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Новокузнечанин выхватил пакет с крупной суммой из рук пожилой женщины.

Жительница южной столицы Кузбасса снимала деньги с одного из банкоматов. В этот момент неизвестный мужчина проследил за действиями 70-летней пенсионерки и позже у подъезда выхватил пакет с почти 60 000 рублей. Документы, которые лежали вместе со средствами, злоумышленник выбросил.


Женщина обратилась в полицию и те задержали мужчину. Им оказался ранее судимый 37-летний местный житель, передает ГУ МВД по Кемеровской области.


Документы вернули владелице, а в отношении задержанного возбудили уголовное дело. Ему грозит до четырех лет свободы.

Да!
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