Неизвестный напугал соседей расправившихся с собакой кузбассовцев

В одном из крупнейших городских сообществ, освещающих новости Кемеровской области в Сети, жители Прокопьевска сообщили о еще одном преступлении в подъезде дома, расположенного по улице Союзная, 79. Напомним, что ранее там же двое горожан зарубили животное холодным оружием. Так, неизвестный, прикрывшись маской, разбил камеру внутреннего наблюдения в подъезде. Для этого он использовал топор.

Местные жители предполагают, что сделать это мог один из тех, кто и расправился над животным ранее, а таким образом, как считают пользователи Сети, он пытался угрожать соседям.

Автор публикации также уточнил, что горожане обращались в полицию. Там же ответили, что кузбассовцы могут написать заявление о порче имущества.

Напомним, что ранее уголовное дело о расправе с собакой при помощи топора в Прокопьевске было направлено в суд. Новость с соответствующим содержанием мы публиковали ранее.