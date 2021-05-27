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Неизвестный напугал соседей расправившихся с собакой кузбассовцев

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Прокопчан, проживающих в доме, где двое местных жителей ранее зарубили собаку топором, испугал вандал. Неизвестный разбил камеру, на которую были зафиксированы последствия указанного преступления.

В одном из крупнейших городских сообществ, освещающих новости Кемеровской области в Сети, жители Прокопьевска сообщили о еще одном преступлении в подъезде дома, расположенного по улице Союзная, 79. Напомним, что ранее там же двое горожан зарубили животное холодным оружием. Так, неизвестный, прикрывшись маской, разбил камеру внутреннего наблюдения в подъезде. Для этого он использовал топор.


Местные жители предполагают, что сделать это мог один из тех, кто и расправился над животным ранее, а таким образом, как считают пользователи Сети, он пытался угрожать соседям.


Автор публикации также уточнил, что горожане обращались в полицию. Там же ответили, что кузбассовцы могут написать заявление о порче имущества.


Напомним, что ранее уголовное дело о расправе с собакой при помощи топора в Прокопьевске было направлено в суд. Новость с соответствующим содержанием мы публиковали ранее.

Видео: Инцидент Кузбасс

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