Неизвестный испортил несколько автомобилей в Кемерове

В Южном районе города Кемерово, у проезда к школе № 14, была совершена порча нескольких автомобилей. Об этом в социальных сетях сообщил один из пострадавших.

‒ Такое вот доброе утро, думал только у меня, проехался и понял что не только у меня, ‒ пишет мужчина в своей публикации.

Также пострадавший выложил фотографии, на которых видно, что некто оставил на кузове автомобилей глубокие царапины острым предметом.

Пользователи в комментариях возмутились произошедшим и отметили, что на описываемом участке нет видеокамер и довольно плохая освещенность в ночное время, что может затруднить поиск виновника.