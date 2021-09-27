Неизвестный испортил несколько автомобилей в Кемерове

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Фото:  

В областной столице злоумышленник испортил за ночь несколько машин, оставленных на улице.

В Южном районе города Кемерово, у проезда к школе № 14, была совершена порча нескольких автомобилей. Об этом в социальных сетях сообщил один из пострадавших.

‒ Такое вот доброе утро, думал только у меня, проехался и понял что не только у меня, ‒ пишет мужчина в своей публикации.

Также пострадавший выложил фотографии, на которых видно, что некто оставил на кузове автомобилей глубокие царапины острым предметом.


Пользователи в комментариях возмутились произошедшим и отметили, что на описываемом участке нет видеокамер и довольно плохая освещенность в ночное время, что может затруднить поиск виновника.

Да!
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