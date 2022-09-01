Неизвестный автомобилист в ДТП серьезно повредил один из кузбасских мостов

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В городе Белово водитель не справился с управлением транспорта и влетел в ограждение моста, от чего то оказалось повреждено. С места ДТП автомобилист скрылся. Им уже заинтересовались стражи закона.

В сообществе во "ВКонтакте" жители города Белово пожаловались на разбитое состояние ограждения моста. По словам автора сообщения, повреждения на перегородке появились в результате ДТП. Теперь же пешеходам затруднительно передвигаться по обозначенному участку.

– Район треугольник, мост виадук видимо сегодня авария была, а кто живет рядом с мостом, как теперь ходить? (внизу не пройдешь и на вверху теперь тоже), – задал вопрос горожанин.

В ГИБДД Кузбасса корреспонденту AVOKADO сказали, что автоавария у моста произошла 31 августа в 4:31. Установлено, что неизвестный водитель Chevrolet Lanos не учел дорожные условия и не справился с управлением своего авто, из-за чего совершил наезд на металлическое ограждение.


С места происшествия нарушитель скрылся. Сейчас ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

Видео: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

Да!
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