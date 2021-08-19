Неизвестные заварили дверь в новокузнецкий детский сад

По словам новокузнечанки, у здания на Кузнецкстроевской 34а, где располагается детский сад "Мамина радость", два собственника, один из которых намеревается получить право на владение всей недвижимостью. Из-за этого владелец части здания решил "напакостить", заварив двери.

- Чтобы пройти в детский садик нужно пройти мимо двери помещения этого молодого человека (второго собственника - прим. ред.), поэтому он заварил двери входные, - рассказала девушка в социальных сетях.

Он также отметила, что у собственников существует договор, согласно которому родители могут проходить в детский сад после 5 сентября, однако до этого момента двери будут заблокированы.