Неизвестные закидали битыми бутылками новую детскую площадку в Кузбассе

Новый игровой модуль появился во дворе жилого дома в поселке Ижморский. Однако уже спустя время детали некоторых конструкций оказались сломаны, а по территории разбросали битые стекла.

— <...> на площадке обнаружены неисправности в виде сломанной детали подвесного мостика, на игровой территории располагались посторонние предметы (пластиковые пакеты, битые бутылки, автомобильная шина, бумажный мусор), которые представляли опасность, — рассказали в облпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что при катании с горки дети приземлялись на жесткий участок, поскольку там почти не было песка. Прокуратура внесла представление администрации района с требованием исправить ситуацию. В результате виновник привлечен к дисциплинарной ответственности, а нарушения устранены.