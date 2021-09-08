Неизвестные закидали битыми бутылками новую детскую площадку в Кузбассе

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В Ижморском районе надзорный орган заинтересовался игровой площадкой, где выявил нарушения, угрожающие безопасности несовершеннолетних.

Новый игровой модуль появился во дворе жилого дома в поселке Ижморский. Однако уже спустя время детали некоторых конструкций оказались сломаны, а по территории разбросали битые стекла.

— <...> на площадке обнаружены неисправности в виде сломанной детали подвесного мостика, на игровой территории располагались посторонние предметы (пластиковые пакеты, битые бутылки, автомобильная шина, бумажный мусор), которые представляли опасность, — рассказали в облпрокуратуре.

В ведомстве уточнили, что при катании с горки дети приземлялись на жесткий участок, поскольку там почти не было песка. Прокуратура внесла представление администрации района с требованием исправить ситуацию. В результате виновник привлечен к дисциплинарной ответственности, а нарушения устранены.

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