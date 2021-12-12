Неизвестные выманили 169 тысяч рублей у кузбасской пенсионерки при покупке стройматериалов

Инцидент произошел в Калтане. Местная жительница 64 лет решила купить брус и нашла в Сети компанию, которая занималась поставками необходимого стройматериала. Менеджер компании заявила, что брус можно приобрести за сумму, которая была меньше указанной на сайте, после чего пенсионерка перевела 71 900 рублей по указанным реквизитам. Позже пожилой женщине поступил звонок о том, что доставка задерживается по вине компании, поэтому для пенсионерки она будет бесплатной. Узнав об этом, жительница Калтана купила еще стройматериалов на сумму 98 000 рублей. После этого компания перестала выходить на связь, а заказанный товар так и не пришел. Общая сумма ущерба составила 169 900 рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество". Аферистам грозит до пяти лет лишения свободы, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Установление злоумышленников в настоящий момент продолжается.