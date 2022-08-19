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Неизвестные в Новокузнецке избили собаку до "ужасающего" состояния

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Садисты в южной столице Кузбасса нанесли уличному животному тяжелые ранения.

О жестоком обращении с бездомным псом сообщили в социальных сетях новокузнецкие волонтеры. Они рассказали, что обнаружили избитую собаку у ворот приюта, при этом на ее ухе была бирка. Осмотр показал, что у истощенного пса пробита голова, по телу имеются множественные гематомы, а в экскрементах ‒ следы крови.

– Животное практически не встает, а при попытке подняться у него начинаются приступы, похожие на эпилепсию! Предположительно, собака попала в руки садистов, так как сородичи подобные травмы вряд ли бы нанесли! ‒ рассказали волонтеры приюта "Шанс на жизнь".

Также добровольцы отметили, что за несколько лет работы с отловом не встречали подобного обращения с животным. Комментаторы возмутились жестокостью неизвестных и понадеялись, что пес сможет оправиться от полученных травм.

Фото: ВКонтакте / Приют "Шанс на жизнь"

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