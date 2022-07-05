По словам жительницы кузбасского города, из-за цепей детям стало неудобно качаться на качелях. Да и взрослые заявили, что не понимают для чего была принята мера фиксации аттракциона. На кадрах видно, что небольшая металлическая цепочка держится на замке у металлического основания и фиксирует канат.

При этом в комментариях интернет-пользователи заявили, что подобная фиксация объекта необходима, чтобы подростки не пытались слишком сильно раскачаться и это якобы существенно снижает риски несчастных случаев на игровой зоне.