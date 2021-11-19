Неизвестные в Кузбассе забросали едой детский городок

Вид зоны для малышей в Новокузнецке привел в ужас горожан. Они поделились снимками площадки, которую нарушители порядка забросали едой и другими отходами в Instagram. В подписи автор указал, что теперь ребята не смогут уйти чистыми после развлечений в детском городке, расположенном неподалеку от ТРЦ на улице Тольятти.

– Кто же вас воспитывал?, – поинтересовался пользователь Сети.

Судя по фотографиям, неизвестные забросали горку на площадке пищей, использованными салфетками и пустыми коробками, а по сидению крутящейся карусели размазали субстанцию красного цвета.