Неизвестные в Кузбассе сбросили с высоты наполненную водой бутылку на ребенка

0
Фото:  

Жители города в Кемеровской области сообщили об опасной ситуации, в которую попал младенец.

Информация об инциденте, произошедшем в Белове, появилась в социальных сетях. Горожане рассказали, что в третьем микрорайоне неизвестные сбросили с высоты наполненную водой бутылку. Тяжелая емкость едва не попала в ребенка в коляске. Происшествие было снято камерой видеонаблюдения, расположенной возле жилого дома. Кузбассовцы предположили, что опасная "шалость" ‒ дело рук подростков.

‒ Хотелось бы чтобы это видео увидели родители этих отпрысков и сделали выводы, ‒ высказались горожане.

Судя по кадрам, бутылка ударилась о коляску и отскочила, не задев младенца.

Видео: Telegram / ЧП Белово

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/37551

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined