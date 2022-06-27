Неизвестные в Кузбассе сбросили с высоты наполненную водой бутылку на ребенка

Информация об инциденте, произошедшем в Белове, появилась в социальных сетях. Горожане рассказали, что в третьем микрорайоне неизвестные сбросили с высоты наполненную водой бутылку. Тяжелая емкость едва не попала в ребенка в коляске. Происшествие было снято камерой видеонаблюдения, расположенной возле жилого дома. Кузбассовцы предположили, что опасная "шалость" ‒ дело рук подростков.

‒ Хотелось бы чтобы это видео увидели родители этих отпрысков и сделали выводы, ‒ высказались горожане.

Судя по кадрам, бутылка ударилась о коляску и отскочила, не задев младенца.