Неизвестные в Кузбассе разрисовали краской будку с камерой фиксации скорости

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Вандалы испортили комплекс наблюдения за соблюдением скоростного режима в одном из городов Кемеровской области. Кузбассовцы обсудили деяние земляков в Сети.

Оскорбительные надписи и различные рисунки появились на специализированной будке для камеры, контролирующей скоростной режим на участке дороге, которая идет в направлении района «Лесной городок» в Ленинске-Кузнецком.


О деятельности неизвестных горожане сообщили в Сети. «Художества» пользователи Интернета восприняли полярно, поделившись на два лагеря с противоположными мнениями.


Первые посчитали поступок уместным, подчеркнув, что подобные объекты в городах стоит ликвидировать и вовсе. Второе мнение же гласит, что действия, описанные в публикации, недопустимы. Тезис также подкрепляется аргументом о том, что камера на соответствующем участке штрафует только тех автомобилистов, которые передвигаются со скоростью свыше 80 километров в час.


К текущему же моменту объект, вызвавший бурные споры в Сети, был очищен.

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