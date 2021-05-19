Неизвестные в Кузбассе разрисовали краской будку с камерой фиксации скорости

Оскорбительные надписи и различные рисунки появились на специализированной будке для камеры, контролирующей скоростной режим на участке дороге, которая идет в направлении района «Лесной городок» в Ленинске-Кузнецком.

О деятельности неизвестных горожане сообщили в Сети. «Художества» пользователи Интернета восприняли полярно, поделившись на два лагеря с противоположными мнениями.

Первые посчитали поступок уместным, подчеркнув, что подобные объекты в городах стоит ликвидировать и вовсе. Второе мнение же гласит, что действия, описанные в публикации, недопустимы. Тезис также подкрепляется аргументом о том, что камера на соответствующем участке штрафует только тех автомобилистов, которые передвигаются со скоростью свыше 80 километров в час.

К текущему же моменту объект, вызвавший бурные споры в Сети, был очищен.