Неизвестные в Кемерове уничтожили электросамокат

В сообществе во "ВКонтакте" жители кузбасской столицы сообщили, что неизвестные повредили электросамокат в центре города. Транспорт со сломленным основанием горожане обнаружили вчера в 22:56 в районе Универсама №2.

В комментариях под публикацией интернет-пользователи предложили владельцам самокатов взять записи с камер видеонаблюдения, расположенных на здании поблизости, а после со всеми материалами пойти в полицию и заявить на злоумышленников.