Неизвестные в Кемерове сняли крышку с глубокого колодца

По словам жителей столицы Кузбасса, неизвестные украли канализационный люк в районе улицы Сибиряков-Гвардейцев, 324. При этом теперь на обозначенной территории открытый колодец представляет опасность прохожим, которые возле дыры идут с маленькими детьми

В ответ представители городской администрации сказали, что сообщение передано в работу специалистам МБУ "КСС", которые в ближайшее время осмотрят участок и определят организацию, которая возьмет на себя ответственность за ремонт данного колодца.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что опасный для жизни колодец взволновал прохожих в Прокопьевске.