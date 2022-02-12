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Неизвестные устроили отстрел собак в Кемерове

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Жители кузбасской столицы возмутились действиями неустановленных лиц, которые начали "охоту" на животных в Южном районе города.

Накануне, 11 февраля, в социальных сетях появилась фотография, сделанная в Южном районе Кемерова. На снимке запечатлена застреленная собака. По словам автора фотографии, бездомное животное было убито неизвестными вблизи дома №30 по улице Дружбы.

– Цивилизованный микрорайон из элитных домов... старший дома, проводил собрание, собирал деньги, в целях ликвидации этих несчастных животинок,.. С начало они сожгли укрытие, которое построили собачкам не равнодушные люди.., а потом решили просто всех перестрелять... И почему же все им сходит с рук... Остается безнаказанно (стиль автора сохранен – прим. ред.),– говорится в подписи к снимку.

Мнения комментаторов разделились. Некоторые кемеровчане возмутились действиями агрессоров и призвали власти обратить внимание на проблему безнадзорных собак. Однако часть горожан отметила, что животные могут представлять угрозу для безопасности людей.

– Их там стая бегала штук 15!!! Что ещё надо было делать??? Сама лично в отлов звонила и никакой реакции! Бирки не наблюдала. А плодятся они с лета! Да, жалко. Но их там стало дофига и они некоторые проявляют агрессию. У меня тоже есть собака, так мне уже страшно с ним гулять! – написала одна из местных жительниц.

Справка

Согласно Приказу Минрегионразвития РФ № 613 от 27.12.2011, законным способом решения проблем с бездомными животными является их отлов и доставка в приюты. Эвтаназия гуманными способами разрешена только в том случае, если зверь страдает от неизлечимого заболевания, такого как рак или бешенство.

Фото:  
Да!
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