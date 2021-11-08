Неизвестные устроили незаконную рубку деревьев в Кузбассе

Проведенная прокуратурой проверка показала, что в Алтамашском лесничестве, расположенном в Таштагольском районе, были срублены несколько берез. Отмечается, что незаконная рубка была осуществлена неизвестными 27 октября 2021 года.

По предварительным расчетам причиненный государству ущерб составил 6,6 тысячи рублей, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

На основании материалов проверки было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений в значительном размере".