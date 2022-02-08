Неизвестные устроили массовую вырубку сосен в Кузбассе

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Незаконные действия злоумышленников в Кемеровской области нанесли многомиллионный ущерб лесному фонду России.

Факт преступления был установлен на территории лесного фонда Промышленновского лесничества, расположенного близ села Окунево. Правоохранители обнаружили, что неизвестные незаконно срубили 209 сосен.


Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере", сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.


В результате действий злоумышленников лесному фонду РФ был нанесен ущерб на сумму свыше 4 млн рублей.

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