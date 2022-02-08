Неизвестные устроили массовую вырубку сосен в Кузбассе

Факт преступления был установлен на территории лесного фонда Промышленновского лесничества, расположенного близ села Окунево. Правоохранители обнаружили, что неизвестные незаконно срубили 209 сосен.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере", сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.
В результате действий злоумышленников лесному фонду РФ был нанесен ущерб на сумму свыше 4 млн рублей.
Фото: Прокуратура Кузбасса
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