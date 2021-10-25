Неизвестные устроили масштабную вырубку кузбасского леса

Сотрудники прокуратуры Ижморского района провели проверку с участием специалистов Департамента лесного комплекса Кузбасса. В результате проверки был выявлен факт незаконной рубки лесных насаждений. Размер причиненного вреда составил 128,2 тысячи рублей.
Лицо, совершившее вырубку, на данный момент не установлено, сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.
По результатам рассмотрения материалов было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений в крупном размере". Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.
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